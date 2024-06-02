بن غفير يهدد نتنياهو بحل الحكومة حال إبرام صفقة مع حماس

هدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحلها حال الموافقة على إبرام صفقة مع حركة حماس تنهي الحرب على غزة.

وقال بن غفير، في فيديو نشره عبر حسابه على منصة «إكس»: «إذا واصل رئيس الوزراء ينيامين نتنياهو الدفع باتجاه إبرام صفقة فسنحل الحكومة».

وأضاف أن صفقة تبادل الأسرى المطروحة هي غير مسئولة وتعني التخلي عن تدمير حماس، على حد تعبيره.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר:



״אם ראש הממשלה, בנימין נתניהו ימשיך להוביל את העסקה הזו - אנחנו נפרק את הממשלה״. pic.twitter.com/jstb13TgP8 — חזקי ברוך (@HezkeiB) June 2, 2024

ومساء الجمعة، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تُقدم بلاده دعما مطلقا لتل أبيب في حربها على غزة، عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأخير يصر على عدم إنهاء الحرب على قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

فيما قالت حركة حماس، إنها ستتعامل بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى.