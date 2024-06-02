 بن غفير يهدد نتنياهو بحل الحكومة حال إبرام صفقة مع حماس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بن غفير يهدد نتنياهو بحل الحكومة حال إبرام صفقة مع حماس


نشر في: الأحد 2 يونيو 2024 - 6:52 م | آخر تحديث: الأحد 2 يونيو 2024 - 6:53 م

هدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحلها حال الموافقة على إبرام صفقة مع حركة حماس تنهي الحرب على غزة.

وقال بن غفير، في فيديو نشره عبر حسابه على منصة «إكس»: «إذا واصل رئيس الوزراء ينيامين نتنياهو الدفع باتجاه إبرام صفقة فسنحل الحكومة».

وأضاف أن صفقة تبادل الأسرى المطروحة هي غير مسئولة وتعني التخلي عن تدمير حماس، على حد تعبيره.

ومساء الجمعة، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تُقدم بلاده دعما مطلقا لتل أبيب في حربها على غزة، عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأخير يصر على عدم إنهاء الحرب على قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

فيما قالت حركة حماس، إنها ستتعامل بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى.

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