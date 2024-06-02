قرر الفنان سعد الصغير تأجيل طرح أحدث أعماله الغنائية «بابا الشغلانة»، والتي كان من المقرر طرحها خلال الأسبوع الحالي، وذلك بسبب وفاة والدة صديقه الفنان محمود الليثى، والتي وصفها بأنها والدته الثانية.

ونشر سعد الصغير عبر حسابه على موقع «انستجرام»، قائلا: «تأجيل أغنيه بابا الشغلانة للفنان سعد الصغير بسبب وفاة أمي التانية رحمها الله ووالدة أخويا وعشرة عمري محمود الليثي، وكل نفس ذائقة الموت في الجنه يا أمي إن شاء الله».

ويتلقى اليوم المطرب محمود الليثي وشقيقه حمادة الليثي، عزاء والدتهما، بمسجد عمر مكرم، وذلك بعد أن رحلت عن عالمنا أول أمس الجمعة بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة نقلت على أثرها لإحدى المستشفيات.

وشيع محمود الليثي جنازة والدته، من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وحرص عدد من الفنانين المقربين له على الحضور ومواساته أبرزهم، عبد الباسط حمودة، وفاء عامر، عمر كمال.