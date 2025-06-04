أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إبلاغ مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب النائب العام "بواقعة خطبة طفلين"، وذلك بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين صحة الواقعة وأن الطفل يبلغ من العمر 14 عاما والطفلة تبلغ 17 عاما، وذلك بمدينة طنطا محافظة الغربية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والامومة، أنه فور رصد هذه الواقعة تم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ مايلزم من إجراءات لحماية الطفلين، مؤكدة أنه بعد ضبط أهل العروسين "والدتي الطفلين" أقرا بأنها كانت مجرد خطبة ولا نية لاستكمال إجراءات الزواج إلا بعد بلوغهما السن القانوني، وتم أخذ جميع التعهدات اللازمة بحسن رعاية الطفلين وعدم إتمام الزيجة إلا بعد بلوغهما السن القانوني، فضلا عن تقديم جلسة توعية وإرشاد أسري بضرورة حماية الأطفال وعدم تعريضهم لخطر زواج الأطفال أو الزج بهم في أفعال لا تليق بسنهم، وذلك من خلال الجمعية الأهلية الشريكة لخط نجدة الطفل بالمحافظة.

وشددت السنباطي، على أنه لا تهاون في حق من حقوق الطفل، مؤكدة أن هذة الوقائع أصبحت غير مقبولة، مناشدة الأهالي والأسر بضرورة إبعاد الأطفال عن كل ما يضر بسلامة التنشئة الواجب توافرها خصوصا في هذا السن، موضحة أن نشر صور الأطفال بهذا الشكل يعد تشهيرا بهما.

ووجهت رئيس المجلس، الشكر إلى النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لجهودهم في حماية الأطفال المعرضين للخطر، كما وجهت الشكر والتقدير إلى الجمعية الأهلية الشريكة لسرعة تدخلها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفلين.

من جانبه قال صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن هذه الواقعة تنطوي على إساءة لكرامة الطفلين ومخالفة لحكم المادة 80 من الدستور فيما تضمنته من إلتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، ومخالف لحكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في شأن تعريض الطفل للخطر.

وناشد المواطنين بضرورة التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 للإبلاغ عن كافة الوقائع التي تشكل خطرا على الأطفال، أو الإبلاغ من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600.