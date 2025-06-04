جيش الاحتلال يستهدف بمسيرتين مفخختين سطح مبنى مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، بطائرتين مسيرتين مفخختين سطح مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، بعد قصف الاحتلال مناطق مختلفة في القطاع.

وأشارت إلى استشهاد عدد من المواطنين بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الدريملي في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

ولفتت إلى استشهاد مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر، في قصف للاحتلال على جباليا البلد شمال القطاع.

كما استشهد صباح اليوم 18 مواطنًا، أغلبهم أطفال ونساء، بعد قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في خان يونس.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 54,510 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,901 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.