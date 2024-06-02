الأردن يسير 40 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة

ارتفع عدد الشاحنات الأردنية التي تم إرسالها لأهالي قطاع غزة خلال أسبوع إلى 120 شاحنة، بعد عبور 40 شاحنة جديدة، اليوم الأحد.

وسيرت القافلة الجديدة من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبدعم عدد من المنظمات والشركات والمؤسسات، وذلك حسبما أفادته قناة «المملكة».

وحملت الشاحنات الطرود الغذائية الأساسية والمستهلكات والمستلزمات الطبية والأدوية، ليصار توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي، إن الهيئة حرصت خلال هذا الأسبوع على تغطية الاحتياجات الضرورية لأهل غزة، لافتا إلى التعاون مع عدد من المؤسسات والشركات ومنظمات لضمان تنوع المواد والتبرعات.

وأضاف أن الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والطبية والغذائية، يتم تسليمها للجهات المعنية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين من أهل غزة.

وأوضح الشبلي، أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة بلغ حتى اليوم 1797 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.



