 توريد 157 ألف طن قمح لشون وصوامع الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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توريد 157 ألف طن قمح لشون وصوامع الغربية

علاء شبل
نشر في: الإثنين 2 يونيو 2025 - 12:01 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يونيو 2025 - 12:01 م

أعلن المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، توريد 157 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم، بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وقال عبود إن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 25 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تستوعب نحو 200 ألف طن من محصول القمح.

وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية، المزارعين بمراكز المحافظة، باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، للتسلم فى وقت زمنى بسيط ومنعا للتكدس أمام مواقع الاستلام.


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