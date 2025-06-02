أجرى المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات الإسكان القومي، والمرافق، والبنية التحتية بالمدينة، وذلك برفقة عدد من مسؤولي الجهاز، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن توفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح المجتمع في المدن الجديدة.

وأوضح المهندس أشرف فتحي محمود، في بيان له اليوم، أن الجولة بدأت بمتابعة تنفيذ مشروع "ديارنا"، الذي يتكون من 33 عمارة سكنية بمنطقة تل الدير جنوب الحي الأول، حيث شدد على الشركات المنفذة ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية وأصول الصناعة، والعمل على دفع معدلات التنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد، مع التأكيد على طاقم الإشراف بضرورة إعداد تقارير يومية توضح ما تم إنجازه من أعمال.

وفي سياق متصل، واصل مسؤولو الجهاز جولتهم بتفقد أعمال رصف الطرق بالمنطقة الصناعية، مشددين على أهمية رفع كفاءة الجزر والبردورات، وسرعة الانتهاء من أعمال صيانة المزروعات، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة والصيانة العامة.

كما شملت الجولة الأحياء السكنية الأول والثالث والرابع، حيث تم التأكيد على ضرورة رفع مستوى النظافة، وصيانة المسطحات الخضراء، مع التزام الشركات المنفذة بإنجاز المهام المُكلفة بها، واستبعاد الشركات ذات الأداء الضعيف. وشدد رئيس الجهاز على استمرار التنسيق مع قسم شرطة التعمير للقضاء على الإشغالات والتعديات على خطوط التنظيم، حفاظًا على المظهر الحضاري والتنموي للمدينة.