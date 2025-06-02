ضبط طالب صوّر ورقة امتحان الدراسات بالشهادة الإعدادية في المنوفية

كشف الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن ضبط طالب بالشهادة الإعدادية أثناء تصويره ورقة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية داخل اللجنة، صباح اليوم الإثنين، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فورًا.

وأوضح وكيل الوزارة أن الواقعة حدثت بإحدى لجان الإدارة التعليمية بمدرسة الماي الحديثة بقوية الماي، حيث رصد الملاحظ محاولة الطالب استخدام الهاتف المحمول لتصوير ورقة الأسئلة، وتم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة الهاتف، مع إخطار الشؤون القانونية لاتخاذ اللازم.

وأكد صلاح أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع لحظة بلحظة سير الامتحانات داخل اللجان على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملاً مع الجهات المعنية لرصد ومنع أية محاولات للغش أو الإخلال بالضوابط المنظمة للامتحانات، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في التصدي لأي تجاوزات حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم في يومها الثالث، وسط إجراءات تأمينية مشددة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.