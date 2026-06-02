يحتفل متحف الإسماعيلية للآثار باليوم العالمى للبيئة فى 5 يونيو، بعرض بلاطة مربعة ترجع للعصر العثمانى مصنوعة من الخزف، مزخرفة بنقوش نباتية باللون الأبيض والأزرق والأصفر.

وتعرض قطعة الشهر التى ترمز لدور البيئة فى ازدهار الحضارة المصرية القديمة والتى أثرت على طبيعة الإنسان ونشاطه الحضارى، فنجد المصريين القدماء أول من اهتموا بالبيئة عبر الأساطير وجدران المعابد والرسوم والنقوش التي عُثر عليها بالمعابد والمقابر التى شيدها ملوك وملكات مصر القديمة، والتى توثق مظاهر اهتمام المصري القديم بالبيئة، بجانب الحفاظ على مياه النيل من التلوث الذى كان مهمة رجال الدين والقصر، وكان من ضمن العقائد لدى المصريين القدماء حرمان من يلوث نهر النيل الدخول للجنة.

وامتدادا للعصر الإسلامى، يتبين من خلال الزخازف والنقوش النباتية في الزخارف الإسلامية التأثر الكبير باهتمام المسلمين بالطبيعة والنبات.

وكانت الطبيعة الملهم الكبير للفنان في تعبيره الزخرفي والذي يعتبر تقليدا صادقا للطبيعة.

وأقرت الأمم المتحدة الخامس من يونيو يومًا عالميًا للبيئة الذى يوافق ذكرى انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة البشرية في مدينة ستوكهولم بالسويد عام 1972 ويهدف إلى حث الحكومات لنشر الوعي البيئى، وحماية كوكب الأرض والتوعية بالقضايا البيئية.