استمرار تراجع الطلب على الآلات الألمانية خلال مايو الماضي

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واصل الطلب على الآلات الألمانية تراجعه في مايو الماضي للشهر السادس على التوالي.

وأعلن الاتحاد الألماني لصناعة الآلات، اليوم الثلاثاء، في مدينة فرانكفورت، أن الطلب على الآلات تراجع في مايو الماضي بنسبة 7% على أساس سنوي.

وبينما تراجع الطلب الداخلي بنسبة 1% فقط، بلغت نسبة تراجع الطلب الخارجي 9% مقارنة في مايو عام 2018.

ويعاني القطاع المعتمد على التصدير من النزاعات التجارية الدولية الراهنة، وهو ما دفع القطاع إلى خفض توقعات النمو بالنسبة لهذا العام.

وقال رئيس الاتحاد، كارل مارتن فيلكر، اليوم الثلاثاء في فرانكفورت: "نتوقع تراجع الإنتاج هذا العام بنسبة 2%".

وكان القطاع سجل العام الماضي نموا في الإنتاج بنسبة 2%.

وإلى جانب التطورات الدولية، تؤثر الشكوك التي تحوم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالسلب على القطاع، وكذلك التحول الهيكلي في قطاع صناعة السيارات.

وقال رئيس الشؤون الاقتصادية في الاتحاد، رالف فيشرس: "كل هذا يؤدي إلى إرجاء عملاء الآلات لاستثماراتهم أو تجميدها مؤقتا".