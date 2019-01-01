حوار صريح لسوسن بدر مع «الستات مابيعرفوش يكدبوا» غدا

يستضيف برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة، على قناة CBC، الفنانة الكبيرة سوسن بدر، وذلك في حلقة يوم غد الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا.

تتحدث سوسن بدر خلال الحوار عن كواليس أعمالها الفنية والدرامية التي قدمتها طوال رحلتها الطويلة، وأهم العقبات التي وقفت أمامها وكيف تغلبت عليها، كما تتطرق إلى أهم أدوارها التي قدمتها والجديد الذي تستعد له الفترة المقبلة.

تكشف الفنانة أيضًا عن كواليس مشاركتها في فيلم "أولاد رزق 2"، وأبرز كواليس مسلسل "أبو العروسة" الذي قدمت خلاله دورًا أشاد به المشاهدون، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يناقشها اللقاء.

يذاع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.