عمرو عبد الحميد يعزي حاكم الشارقة في وفاة نجله

نعى الإعلامي عمرو عبد الحميد، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة بدولة الإمارات، الذي غيبه الموت أمس الاثنين.

وأعرب خلال تقديمه برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الثلاثاء، عن خالص تعازيه لحاكم الشارقة في وفاة نجله الذي وافته المنية في المملكة المتحدة.

وقال إن الشيخ سلطان القاسمي يعد أحد قادة الإمارات الذين يعشقون مصر فعلًا لا قولًا، مشيرًا إلى تخرجه في جامعة القاهرة وتكوينه أصدقاء من الوسط الثقافي المصري.

وتوفى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة بدولة الإمارات، أمس الاثنين، عن عمر ناهز 39 عامًا.