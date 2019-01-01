الثلاثاء 2 يوليه 2019 10:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل لاعب مصري في دور المجموعات بأمم أفريقيا؟






النتـائـج تصويت

عمرو عبد الحميد يعزي حاكم الشارقة في وفاة نجله

إيفون مدحت
نشر فى : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 9:58 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 9:58 م

نعى الإعلامي عمرو عبد الحميد، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة بدولة الإمارات، الذي غيبه الموت أمس الاثنين.

وأعرب خلال تقديمه برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الثلاثاء، عن خالص تعازيه لحاكم الشارقة في وفاة نجله الذي وافته المنية في المملكة المتحدة.

وقال إن الشيخ سلطان القاسمي يعد أحد قادة الإمارات الذين يعشقون مصر فعلًا لا قولًا، مشيرًا إلى تخرجه في جامعة القاهرة وتكوينه أصدقاء من الوسط الثقافي المصري.

وتوفى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة بدولة الإمارات، أمس الاثنين، عن عمر ناهز 39 عامًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك