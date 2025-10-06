 قنبلة حارقة إسرائيلية تستهدف منطقة واقعة بين بلدتين في جنوب لبنان - بوابة الشروق
الإثنين 6 أكتوبر 2025 5:59 م القاهرة
قنبلة حارقة إسرائيلية تستهدف منطقة واقعة بين بلدتين في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 5:37 م | آخر تحديث: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 5:37 م

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم الاثنين، منطقة هورا الواقعة بين بلدتي ديرميماس وكفركلا في جنوب لبنان بقنبلة حارقة، وأسفرت عن اندلاع حريق في المنطقة، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الاثنين سلسلة غارات استهدفت جرود بلدتي حربتا والهرمل في البقاع شرق لبنان.

ولقي شخصان حتفهما وجرح شخص آخر في استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم الاثنين لسيّارةٍ على طريق زبدين – النبطية في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.

 

 

 

 

 


