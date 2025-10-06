اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تصدر النتائج الأولية وتفتح باب الطعون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم الاثنين، القرار رقم 66 المتضمن النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية بالمحافظات.

وأوضحت اللجنة في القرار أن باب الطعون يفتح على العملية الانتخابية (الدعاية الانتخابية- عملية الاقتراع وفرز الأصوات) حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الإثنين بحسب وكالة الانباء السورية "سانا".

ولفتت اللجنة في قرارها إلى أنه يجوز لكل ذي مصلحة الطعن على النتائج الأولية للفائزين في انتخاب أعضاء مجلس الشعب، فيما يخص دائرته الانتخابية التابع لها، أمام لجنة الطعون الخاصة بالمحافظة المعنية.

وكان 1578 شخصاً من الهيئات الناخبة على مستوى 50 دائرة انتخابية في عموم سوريا، بينهم 14 بالمئة من النساء ترشحوا لخوض هذه الانتخابات.