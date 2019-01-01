بنين ترافق الكاميرون لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا بعد تعادلهما سلبيا

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تأهل منتخب بنين لكرة القدم إلى دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا بمصر، وذلك بتعادله سلبيا مع منتخب الكاميرون اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة السادسة بالبطولة.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليعبرا سويا إلى دور الستة عشر، علما بان المنتخب الكاميروني كان ضمن تأهله للدور المقبل قبل خوض هذه المباراة.

ورفع المنتخب الكاميروني رصيد إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام المنتخب الغاني، فيما رفع منتخب ناميبيا رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وبهذا يكون المنتخب الكاميروني تأهل بصفته وصيف المجموعة السادس ليضرب موعدا مع المنتخب النيجيري في دور الستة عشر.

فيما تأهل منتخب بنين، لأول مرة في تاريخه، بصفته واحدا من بين أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وبصعود منتخب بنين لهذا الدور يودع منتخب كينيا البطولة رسميا.