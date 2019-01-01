محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير المرحلة الأولى من كورنيش النيل

افتتح اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مساء أمس الاثنين، المرحلة الأولي من أعمال تطوير كورنيش النيل، الذي يمثل المتنفس الأساسي للمواطنين.



رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء مجدي عامر مدير الامن ومحمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة ودكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد ومحمد سيد رئيس المدينة.



كما حضر الافتتاح، دكتور محمد إبراهيم عميد كلية الفنون الجميلة، ودكتور رأفت منصور وكيل كلية الفنون الجميلة ودكتور اسماعيل أحمد عامر رئيس قسم العمارة، ودكتور ياسر المغربي الاستاذ بكلية الفنون الجميلة بقسم العمارة، ودكتور هشام على أبو الوفا ودكتورة رفيده محي الدين العطار ودكتورة منال محمود مرسي، وعدد من أساتذة كلية الفنون الجميلة وأعضاء لجنة التطوير والتجميل بالمحافظة، حيث نفذ قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة التصميم الخاص بالكورنيش في مراحله المختلفة.