تعرف على الدكتور صلاح عُبية الحاصل على درجة أستاذ كرسي من اليونيسكو

أصدرت مدينة زويل بياناً، أمس الاثنين، أعلنت فيه عن حصول الدكتور صلاح عبية على درجة "أستاذ كرسي لعام 2019" وهي درجة علمية رفيعة المستوى تمنحها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة التابعة لهيئة اليونسكو بباريس.

وأوضحت مدينة زويل في بيانها أن بناء على هذه الدرجة العلمية سيتم تنفيذ برنامج تكنولوجيات فوتونية مبتكرة للتنمية المستدامة في أفريقيا الهادفة إلى إعداد جيل جديد من العلماء والباحثين الأفارقة في مجالات تكنولوجيا وعلوم النانوفوتونيات الحديثة.

وتستعرض "الشروق" في ضوء ذلك.. سطور عن الحياة العملية الدكتور صلاح عبية..

- البداية

بدأت المسيرة العملية للدكتور صلاح عبية من جامعة المنصورة، وهي جامعة مصرية في محافظة الدقهلية، بحصوله على بكالوريوس هندسة الإلكترونيات والاتصالات عام 1991، ثم انطلقت الخطوات الأكاديمية بثبات فيما بعد.

حصل الدكتورعبية على درجة الماجستير من الجامعة نفسها عام 1994، وبعد مرور 5 سنوات حصل على درجة الدكتوراه، وفي عام 2015 استطاع الحصول على درجة الدكتوراة العليا في العلوم في مجال الفوتونات من جامعة سيتي بلندن.

كما حصل على درجة الدكتوراه وفي العلوم العليا DSC من جامعة لندن عام 2016.

- ما قبل جامعة زويل

مكث في مدينة لندن لعدة سنوات عمل خلالها في كلية الهندسة بجامعة سيتي، بصفته زميل كبير الباحثين، ثم انتقل للتدريس في كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة ليدز بانجلترا، فيما بعد أشرف على إنشاء مركز أبحاث فوتونات النانو في جامعة جلامورجان الإنجليزية.

كما قام بالتدريس في جامعة برونيل اللندنية من عام 2003 وحتى عام 2006، حاصلاً على لقب كبير المحاضرين في كلية الهندسة والتصميم بالجامعة.

- جامعة زويل

يشغل الدكتور صلاح عُبية منصب نائب رئيس أكاديمية زويل للعلوم والتكنولوجيا، وهي الجامعة التي تم تأسيسها عام 2012، لخدمة البحث العلمي والطلاب الراغبين في تطوير مهاراتهم العلمية ومنافسة الجامعات العلمية الكبرى.

- الجوائز العلمية

حصل الدكتور صلاح عبية على جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الهندسية عام 2005، وفي 2017 نال جائزة خليفة من دولة الإمارات العربية المتحدة في البحث العلمي على مستوى العلماء العرب.

وبين هذه السنوات حاز على الكثير من التكريمات والجوائز مثل جائزة الأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا في سبتمبر 2014، وجائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للعلماء العرب في العلوم الهندسية من المملكة الأردنية الهاشمية في نفس العام، وجائزة مؤسسة الفكر العربي في الإبداع العلمي من لبنان في2015.