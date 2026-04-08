ارتفاع البتكوين إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أسابيع مع اتفاق أمريكا وإيران على وقف إطلاق النار

ارتفع سعر العملة المشفرة الأكبر في العالم بتكوين إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أسابيع بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف مؤقت لإطلاق النار، مما أدى إلى زيادة جاذبية الأصول الاستثمارية عالية المخاطر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر البتكوين ارتفع اليوم بنسبة 9ر4% إلى 72738 دولارا للوحدة الواحدة، وهو أعلى مستوى له منذ 18 مارس الماضي، قبل أن تفقد العملة جزاء من مكاسبها ليجري تداولها عند مستوى 3ر71 ألف دولارا للوحدة في ظهيرة اليوم الأربعاء بتوقيت سنغافورة، بارتفاع نسبته 3% عن مستواها أمس. كما حققت العملات المشفرة الأخرى مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت العملة إيثر بنسبة 4ر7% إلى 2273 دولارا للوحدة الواحدة.

من ناحيتها، قالت كارولين مورون، المؤسسة المشاركة لشركة أوربت ماركتس للاستشارات والوساطة المالية "ارتفع سعر البتكوين صباح اليوم بعد إعلان وقف إطلاق النار المؤقت والشعور بالارتياح لتجنب المزيد من التصعيد في الوقت الراهن .. من المرجح أن تمضي أسواق العملات الرقمية على خطى أسواق الأسهم والسلع الأساسية في تعاملات اليوم".

في الوقت نفسه انخفض سعر النفط الخام وارتفعت أسعار الأسهم في التعاملات الآسيوية اليوم بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين، مما أثار

الآمال في إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي والذي يمر منه عادة حوالي خمس إمدادات النفط الخام العالمية.

يذكر أن الأسواق العالمية شهدت تقلبات مستمرة منذ بدء الحرب في أواخر فبراير بسبب المخاوف من أن يؤدي أي انقطاع حاد في تدفقات النفط إلى تفاقم التضخم والتأثير سلًا على النمو الاقتصادي.