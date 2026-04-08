تراجع أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي إلى أدنى مستوى لها، منذ أغسطس الماضي، في أعقاب تراجع أسعار النفط بعد أن اتفقت أمريكا وإيران على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين ومع تحول توقعات الطقس إلى طقس أكثر دفئا.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر "هنري هاب" القياسي بواقع 5ر4% لتصل إلى 741ر2 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، خلال التداولات الآسيوية اليوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يوقف وقف إطلاق النار الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية، مقابل إعادة فتح طهران مضيق هرمز، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتراجع سعر النفط بالفعل إلى أقل من 100 دولار للبرميل ومن المتوقع أن تتراجع أسعار الغاز العالمية، حيث تقول إيران إن المرور الآمن عبر المضيق أمر ممكن بالتنسيق مع القوات المسلحة للبلاد.

وأشار إلى أن حوالي خمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، كان يمر عبر المضيق قبل الحرب. وأدى الإغلاق شبه الكامل للممر المائي الحيوي إلى حدوث اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع الأسعار.