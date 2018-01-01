تامر أمين: أول إطلالة رسمية لمحمد الباز بـ«آخر النهار» غدا التاسعة مساء

أعلن الإعلامي تامر أمين عن محاور تطوير شبكة تليفزيون «النهار»، مشيرًا إلى تعديل مواعيد بث برنامج «آخر النهار» ليبدأ في التاسعة مساء، فضلًا عن انضمام الإعلامي محمد الباز لتقديم البرنامج أيام الجمعة والسبت والأحد.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أنه سيقدم البرنامج خلال باقي أيام الأسبوع من الاثنين إلى الخميس، لافتًا إلى أن «أول إطلالة رسمية للباز ستكون في التاسعة مساء غد الجمعة».

وأشار إلى استمرار البرنامج على مدار ساعة ونصف، موضحًا أن الإعلامي محمود سعد سينفصل بفقرته «باب الخلق» في برنامج منفصل، يُعرض من الجمعة إلى الأحد، في الثامنة مساء.