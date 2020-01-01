الخزانة الأمريكية تمنح 5 شركات طيران قروضا لمواجهة أزمة كورونا

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توصلت 5 شركات طيران أمريكية إلى اتفاق مع وزارة الخزانة بشأن شروط للحصول على قروض، في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة لمواجهة الانخفاض الحاد في السفر بسبب جائحة كورونا.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان بأن الخطوط الجوية الأمريكية وشركات فرونتير إيرلاينز وهاواي إيرلاينز وسكاي ويست إيرلاينز وسبيريت إيرلاينز وقعت خطابات نوايا. وسوف تكون القروض بمليارات الدولارات.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان: "المحادثات مع شركات طيران أخرى مستمرة، ونتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات في أقرب وقت ممكن".

وأضاف منوشين أن اتفاقية القروض سوف تسمح للخزانة "بتقديم المساعدة المالية التي تشتد الحاجة إليها، مع ضمان تعويض دافعي الضرائب بالشكل المناسب".

وتستفيد شركات الطيران من برامج المنح والقروض الأخرى.