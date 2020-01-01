سوسييداد يستعيد نغمة الانتصارات بالدوري الإسباني ويضاعف محنة اسبانيول

قلب ريال سوسييداد تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 / 1 على اسبانيول اليوم الخميس في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت اليوم أيضا فوز أوساسونا على مضيفه إيبار 2 / صفر.



واستعاد ريال سوسييداد نغمة الانتصارات بعد أربع هزائم متتالية ورفع رصيده إلى 50 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع وتجمد رصيد اسبانيول عند 24 نقطة في المركز العشرين الأخير بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي.



والفوز هو الأول لسوسييداد في ست مباريات خاضها بالمسابقة منذ استئناف فعاليات الموسم في حزيران/يونيو الماضي بعد فترة توقف لنحو ثلاثة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.



واقترب اسبانيول بهذه الهزيمة خطوة جديدة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية حيث يبلغ الفارق الذي يفصله عن ريال مايوركا صاحب المركز ال17 عشر نقاط فقط قبل المراحل الخمسة الأخيرة من الموسم.



وأنهى اسبانيول الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ديفيد لوبيز في الدقيقة العاشرة ، ورد سوسييداد بقوة في الشوط الثاني من خلال هدفين سجلهما ويليان خوسيه دي سيلفا وألكسندر إيساك في الدقيقتين 56 و84 .



وعزز سوسييداد بهذا الفوز فرصه في حجز أحد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية بالموسم المقبل.



وفي المباراة الأخرى اليوم ، تغلب أوساسونا على مضيفه إيبار بهدفين سجلهما روبين جارسيا سانتوس في الدقيقتين السادسة و74 ليرفع رصيده إلى 45 نقطة ويتقدم للمركز الحادي عشر.



وتجمد رصيد إيبار عند 35 نقطة في المركز الخامس عشر علما بأنها الهزيمة الأولى للفريق في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.