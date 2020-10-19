ربما لم يكن يتوقع أكثر المتشائمين من جماهير النادي الأهلي، سيناريو تعادل فريقه مع ضيفه بيراميدز، بهدفين لمثلهما في الوقت القاتل، ويخطف الضيوف بـ 10 لاعبين لمدة 45 دقيقة تقريبا، نقطة التعادل.

خطأ محمد الشناوي حارس النادي الأهلي مكن البوركيني إيريك تراوري الذي استغل الموقف، من تسجيل الهدف الثاني لبيراميدز، بعدما كان الأحمر قاب قوسين أو أدنى من الظفر بالنقاط كاملة.

تراوري سبق له زيارة شباك الأهلي مرة واحدة من قبل في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر عام 2019، وذلك خلال 5 مواجهات سابقة له بقميص بيراميدز ضد المارد الأحمر.

لكن هدف تراوري في مباراة الأمس "الخميس" كان الأكثر غرابة، إذ لم يكن من المتوقع أن يرتكب الشناوي هفوة قاتلة على بُعد أقل من مترين من مرماه ليستغلها الجناح البوركيني بلمسة واحدة في الشباك.

تراوري صاحب الـ 25 عاماً سبق له زيارة شباك الزمالك أيضا وفي تعادل مثير بنتيجة 3-3 في يناير عام 2019 بالدوري، وقتها اصطدمت كرة عرضية أمام خط مرمى الزمالك بجسده وسكنت الشباك معلنة عن تعادل مثير للفريق الأزرق.

ويعد ذلك هو الهدف الوحيد لتراوري مع بيراميدز في شباك الزمالك