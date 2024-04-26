أطلق أهالي قرية الشين في مركز قطور بالغربية، نداءات استغاثة إلى المسئولين، حيث يتعرض العشرات من المرضى للخطر والموت بسبب قطع التيار الكهربائي، وفقًا للجدول المُعلن عنه.

يقول أيمن السويفي (مواطن)، إن مستشفى الشين، التابع للصحة، قد استحدث عدة ماكينات لغسيل الكلى لخدمة المرضى، وذلك لتخفيف العبء المالي والجهد الذي يتطلبه الانتقال لمراكز بعيدة، لكن للأسف، قطع التيار الكهربائي لفترات تتجاوز ساعتين تُبطل كل هذه الجهود، وتضع حياة المرضى في خطر محدق بالموت، مطالبا بضرورة استثناء المستشفى من جدول قطع الكهرباء، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية الحيوية بلا عوائق.

ويضيف طارق محمود (مواطن)، أن المستشفى أصبحت بعد جهد كبير، مقصد العديد من المرضى، خاصة بعد إدخال خدمة الحضانات للأطفال وهو ما أسعدنا؛ إلا أن الحضانات الآن أصبحت تعرض حياة الأطفال للموت، في حالة قطع الكهرباء لأكثر من ساعتين، ولا ندري كيف لا يتم استثناء مستشفى يخدم مرضى الفشل الكلوي وأطفال الحضانات، وهل لم يعد هناك تفكير وترتيب الأولويات عند تطبيق خطة قطع الكهرباء.

وأشار المهندس أنور عبد الحميد الى أن العديد من الأهالي تقدموا بأكثر من استغاثة للمسئولين لاستثناء المستشفى لما تقدمه من خدمات صحية وتخفف العبء عن المستشفيات الأخرى، وحتى الآن لم يلتفت أحد لتلك الاستغاثات مما أعاد المرضى لسابق عهدهم بالانتقال لمسافات طويلة للغسيل الكلوى أو الحفاظ على حياة الأطفال فهل يستوعب المسئولون حجم المآساة؟.

من ناحيته وعد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ببحث المشكلة ومخاطبة وزير الكهرباء لاستثناء مستشفى الشين من جدول قطع الكهرباء.