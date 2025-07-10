نجم الأهلي السابق ينصح برحيل ثلاثي الفريق

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يرى محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق، أن المناخ السلبي داخل غرفة لاعبي الفريق الأحمر، قد ينتهي حال رحيل بعض اللاعبين عن الفريق.

وأوضح عمارة في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر" أن هناك 3 لاعبين لو رحلوا عن الفريق ستعود الأجواء طبيعية وإيجابية داخل غرفة خلع الملابس.

وتابع: "لابد من رحيل إمام عاشور ووسام أبو علي وزيزو عن الفريق".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "لو رحلوا وحقق الأهلي من وراء رحيلهم مكاسب مادية مناسبة فإن ذلك سيفيد الفريق ككل ويسهم في تهدئة أجواء غرفة اللاعبين".

وكانت أنباء قد أثيرت بشأن رغبة إمام عاشور في تعديل عقده مع النادي، أسوة بعدد من اللاعبين الآخرين في الفريق لاسيما أحمد مصطفى "زيزو" القادم من الزمالك في صفقة انتقال حر.