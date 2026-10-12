سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم اجتماعا برئاسة الدكتور شريف باشا، وبحضور قيادات وممثلي القطاع الصحي، لعقد جلسة استماع هامة تعنى ببحث أسس وضوابط توزيع القوى البشرية الطبية، نحو تحقيق توزيع عادل ومستدام وسد الفجوات في مختلف المحافظات.

ويأتي الاجتماع لمناقشة واستعراض خطة عمل اللجنة وأجندتها التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

ومن المقرر أن تطرح اللجنة عدة محاور تستهدف وضع أولويات شاملة لتطوير المنظومة الطبية، ومتابعة تنفيذ القرارات والقوانين المنظمة للخدمات الصحية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات التنفيذية لسد عجز الأطقم الطبية وتلبية احتيلجات المواطنين بمختلف المحافظات.