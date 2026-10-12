 اليوم.. صحة النواب تناقش ضوابط توزيع القوى البشرية الطبية بسد فجوات الخدمة بالجمهورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. صحة النواب تناقش ضوابط توزيع القوى البشرية الطبية بسد فجوات الخدمة بالجمهورية

علي كمال
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 10:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 10:54 ص

تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم اجتماعا برئاسة الدكتور شريف باشا، وبحضور قيادات وممثلي القطاع الصحي، لعقد جلسة استماع هامة تعنى ببحث أسس وضوابط توزيع القوى البشرية الطبية، نحو تحقيق توزيع عادل ومستدام وسد الفجوات في مختلف المحافظات.

ويأتي الاجتماع لمناقشة واستعراض خطة عمل اللجنة وأجندتها التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

ومن المقرر أن تطرح اللجنة عدة محاور تستهدف وضع أولويات شاملة لتطوير المنظومة الطبية، ومتابعة تنفيذ القرارات والقوانين المنظمة للخدمات الصحية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات التنفيذية لسد عجز الأطقم الطبية وتلبية احتيلجات المواطنين بمختلف المحافظات.

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