مقتل 4 أشخاص جراء عشرات الزلازل المتتالية والانهيارات الأرضية في جواتيمالا

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أكدت السلطات في جواتيمالا الأربعاء، وفاة شخص رابع، وذلك غداة سلسلة زلازل ضربت البلاد وأدت إلى انهيار جدران وتسببت في إغلاق طرق بفعل الانهيارات الأرضية.

وتم تسجيل أكثر من 150 زلزالا وهزة ارتدادية منذ ظهر الثلاثاء، تراوحت قوتها بين 0ر3 و7ر5 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن الرئيس برناردو أريافالو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن فرق الإنقاذ عثرت على جثة امرأة كانت قد دُفنت تحت الأنقاض جنوب العاصمة، إلى جانب كلبها، معربا عن تعازيه لعائلات الضحايا. كما قام بزيارة بلدة قريبة من مركز الزلزال.

وأكد رجال الإطفاء المتطوعون يوم الأربعاء أنهم عثروا على جثة صبي / 13 عاما / في منطقة ساكاتيبكيز.

أما الضحيتان الآخران، فهما رجلان لقيا حتفهما إثر سقوط صخور عليهما أثناء تنقلهما في شاحنة على طريق في إسكوينتلا، وفق ما أفاد به رجال الإطفاء.

وفي المناطق المتضررة، أمضت عائلات الليل في الشوارع خارج منازلها خشية من الهزات الارتدادية المتواصلة.