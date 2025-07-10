إنريكي: نستحق الفوز العريض على ريال مدريد

وحقق سان جيرمان انتصارا كاسحتا 4 / صفر على ريال مدريد الإسباني، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بالدور قبل النهائي، للمسابقة العالمية المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وقال إنريكي، لشبكة (دازن) عقب المباراة: "اللعب ضد ريال مدريد دائما ما يكون صعبا".

وأضاف المدير الفني الإسباني: "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وأنا سعيد بالنتيجة. قدم كلا الفريقين أداء رائعا. نحن في موسم مميز، ولحظة مميزة. أعتقد أننا استحقينا الفوز".

وضرب سان جيرمان موعدا أوروبيا خالصا في المباراة النهائية للمسابقة التي تقام بشكلها الجديد بمشاركة 32 فريقا، يوم الأحد المقبل، ضد تشيلسي الإنجليزي.

وكان تشيلسي اقتنص بطاقة الترشح الأولى للنهائي عقب فوزه المستحق 2 / صفر على فلومينينسي البرازيلي، في لقاء المربع الذهبي الآخر، مساء الثلاثاء.

ويأمل سان جيرمان في التتويج بلقبه الخامس هذا العام، الذي شهد فوزه بالدوري الفرنسي وكأس رابطة الأندية المحترفة الفرنسية وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.