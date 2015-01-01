عضو بـ حكماء الاقتصاد: تشاور شولتس مع ممثلي أرباب العمل والعاملين سيجنب ألمانيا الركود

أعرب خبير اقتصادي ألماني، عن اعتقاده بأن اللقاء التشاوري المقرر للمستشار الألماني أولاف شولتس مع كبار ممثلي أرباب العمل والنقابات لبحث كيفية السيطرة على حركة الأسعار، من شأنه أن يجنب ألمانيا السقوط في براثن الركود.

وفي تصريحات لمجموعة بايرن الإعلامية، قال أستاذ الاقتصاد الاجتماعي بجامعة دويسبورج-إيسن، اخيم تروجر، إنه يعتبر تبادل المعلومات بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين أمرا قيما.

تجدر الإشارة إلى أن تروجر هو عضو أيضا في مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع لمجلس الوزراء الألماني، الذي يُطْلَق مجلس "حكماء الاقتصاد".

ويأتي لقاء شولتس مع ممثلي أرباب العمل والعاملين، بعد غد الاثنين، في إطار عملية تشاورية يطلق عليها اسم العمل المُرَكَّز.

ورأى تروجر أن اللقاء يهدف إلى جعل "النقابات لا تطالب بأجور مبالغ فيها ليمنع بذلك دوامة الأسعار والأجور".

وقال تروجر إن تعزيز الالتزام بلوائح الأجور سيكون شيئا مهما بالنسبة لجانب العاملين "وبالإضافة إلى ذلك فإن على الشركات ألا تتخذ من التضخم الراهن سببا تستغل من خلاله زيادة الأسعار من أجل زيادة أرباحها أي لإحداث دوامة الأرباح والأسعار".

وأعرب تروجر عن اعتقاده بأن تدابير تخفيف الأعباء التي تعمل على استقرار الدخول يمكنها أن تمنع حدوث تراجع في الاستهلاك الخاص.

في الوقت نفسه، رأى تروجر أن من غير الممكن استبعاد خطر الركود في ظل التحديات الموجودة في سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة، بالإضافة إلى انخفاض الدخل الحقيقي وارتفاع أسعار الفائدة، لكنه قال إن عملية العمل المُرَكَّز يمكنها أن تساعد في تجنب حدوث الركود.