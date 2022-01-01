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أثار مقتل شاب أمريكي من أصل إفريقي، برصاص الشرطة في مدينة أكرون بولاية أوهايو، تظاهرات غاضبة يوم الجمعة.

وقتل الشاب جايلاند ووكر (25 عاما) أثناء فراره من الشرطة بعد محاولة اعتقاله لارتكابه مخالفة مرورية.

وقالت شرطة المدينة إنه أطلق النار على عناصرها أثناء مطاردته.

وأضافت أن تصرفات المشتبه به دفعت عناصر الشرطة إلى تقدير وجود تهديد مميت في ممارساته، وأطلقوا النار من أسلحتهم فقتلوه.

وذكرت الشرطة أنها عثرت على سلاح في السيارة التي تركها السائق الفار.

وتعرض عناصر الشرطة المعنيون بمقتل الشاب للتوقيف الإداري في انتظار انتهاء التحقيق القضائي.

ولم تعط الشرطة تفاصيل عن إطلاق النار لكن وسائل إعلام محلية، قالت إن ثمانية شرطة أطلقوا على الشاب الفار أكثر من 90 رصاصة.

وقالت منظمة "حياة السود مهمة" على موقع تويتر، إن الشاب أصيب 60 مرة.

وطالبت عائلة ووكر السلطات بتقديم توضيحات، داعية خلال مؤتمر صحفي إلى أن تظل التظاهرات الغاضبة سلمية، بينما بدأ متظاهرون يتجمعون منذ الأربعاء خارج مبنى البلدية ومركز الشرطة في أكرون التي يعرف عنها أنها مسقط رأس نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس.