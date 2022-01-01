أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، أمس الجمعة، عن تمديد عقد محمد صلاح، نجم الريدز، حتى موسم 2025/2026، وذلك بعد مرور 11 شهرا على تصريحه الأول بـ أنه «لا يطلب أشياء مجنونة» من إدارة فريقه لتجديد عقده.

تحدث صلاح حول مسألة تجديد عقده، في أكثر من 6 مناسبات سابقة، منذ أن أعلن مدربه الألماني يورجن كلوب بدء التفاوض معه في أغسطس 2021، وسط تكهنات صحافية عديدة حول وجهته المقبلة وشروطه وتصرفات مثيرة للجدل من وكيله.

وفي حواره مع الموقع الرسمي لليفربول، أغسطس 2021، تحدث المدرب الألماني، على الأمر قائلا: «أنا منخرط في كل شيء تقريبا في النادي، ربما تحدث بعض المفاوضات بدوني، هذا من الممكن حدوثه، لكن بصرف النظر عن ذلك أعرف كل ما يتم في هذا الشأن، من الواضح أن صلاح يمر بلحظة جيدة حقا في مسيرته من حيث الأداء والحالة المزاجية، مع تبقي عامين على نهاية عقده، يمكنك أن تتخيل أنه توجد مفاوضات، هذا كل شيء».

وفي أكتوبر الماضي، عاد الفرعون للحديث مرة أخرى عن تجديد عقده، قائلا: «أود البقاء حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك، الأمر ليس بيدي، يعتمد الأمر على ما يريده النادي، وليس علي، في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على الإطلاق، سيصيبني هذا بالحزن، الأمر صعب، لا أريد التحدث عنه، لكنه سيجعلني حزينا للغاية، دعونا نر ما سيحدث في المستقبل».

وألقى صلاح الكرة في ملعب إدارة الريدز، خلال مقابلة مع مجلة "جي كيو" في يناير الماضي، قائلًا: «أريد أن أبقى، لكن هذا ليس في يدي، الأمر في يد النادي، يعرفون ما أريد، أنا لا أطلب أشياء مجنونة، عندما تطلب شيئا ويظهرون لك أن بإمكانهم إعطاءك هذا الشيء، يجب عليهم أن يفعلوا ذلك لأنهم يقدرون ما فعلته للنادي، أنا في عامي الخامس هنا الآن، أعرف النادي جيدا، أحب الجماهير والجماهير تحبني، لكن مع الإدارة، تم إبلاغهم بالموقف الأمر في أيديهم».

وفي أبريل، صرح هداف الدوري الإنجليزي، لـ مجلة "فور فور تو": «لا أدري، يتبقى عام واحد على نهاية عقدي، أعتقد أن الجماهير تعرف ماذا أريد، لكن في العقد لا يتعلق الأمر بالمال على الإطلاق، لا أترك نفسي للقلق بشأن شيء ما، الموسم لم ينته بعد، لذلك دعونا ننهه بأفضل طريقة ممكنة، ثم في العام الأخير سنرى ما سيحدث».

لست أنانيا.. إنه موقف حساس

وفضل صلاح عدم الحديث مرة أخرى عن تجديد عقه، وذلك في ظل تركيز الفريق على إنهاء بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، مصرحًا لـ "سكاي سبورتس": «إنه موقف حساس، وأنا لست أنانيًا لأتحدث الآن عن عقدي في مرحلة حاسمة للفريق، أنا أركز الآن مع ليفربول على الفوز بجميع البطولات الممكنة وهذا هو الشيء الأهم، هناك العديد من الأشياء التي لا يعرفها الناس، لا يمكنني القول إنني سأجدد، ولا يمكنني أن أقول لا لن أجدد، تحدثت كثيرًا من قبل عما أريده، لكن مجددًا لا أريد الخوض في التفاصيل».

إثارة الجدل على مدار 11 شهرا.. وزيادة التكهنات حول مستقبله

على مدار 11 شهرا، لم ينقطع حديث الصحافة العالمية ووسائل الإعلام، عن أخبار تجديد عقد محمد صلاح، البعض يتحدث منها عن العائق الأساسي وهو رغبة اللاعب في الحصول على 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو ما يرفضه الهيكل الإداري في ليفربول، والبعض الآخر يعتقد أن الفرعون سيرحل مجانا بنهاية الموسم للدوري الإسباني.

وفي تقارير اخري، تحدث مصادر عن رفض صلاح الانتقال لأي نادي خارج إنجلترا مفضلا الاستمرار في البريميرليج بعد الرحيل إذا لم يصل مع ليفربول إلى صيغة تعاقدية جديدة، وحسم البعض وجهة صلاح المقبلة مؤكدين أن اللاعب سينتقل إلى ريال مدريد مقابل انتقال أسينسيو لليفربول، وأن النادي لن يتمسك به إذا وصل إليهم عرض يوازي 70 مليون يورو، فيما علّقت صحف أخرى أن ليفربول دخل مرحلة "اليأس" وبات مقتنعًا بأنه لن يستفيد ماديًا من صلاح بعد رحيله بالمجان في نهاية الموسم المقبل.

رامي عباس ودوره في تجديد عقد صلاح

لعب الكولومبي رامي عباس وكيل صلاح دورا مؤثرا في إثارة الجدل حول موكله بعدما قام بنشر تغريدة تحتوي على العديد من الرموز التعبيرية الضاحكة بعد حديث يورغن كلوب بأن ليفربول "فعل كل شيء من أجل صلاح"، وذلك بعد تغريدته للإيطالي فابريزيو رونامو الصحافي المختص بأخبار الانتقالات والتي قال بها إنه يشعر ببعض الملل.

وبعد 11 شهرًا على بداية زوبعة العقد الجديد، توصلت جميع الأطراف لحل يرضيها ويُبقي صلاح باللون الأحمر لحين إشعار آخر.

تعليق محمد صلاح وكلوب بعد التوقيع

أشاد كلوب بصلاح عقب إعلان بقاء الأخير رسميًا مؤكدًا أن ما قدمه لليفربول حتى الآن "أسطوريّ" وأن أفضل لاعب إفريقي مرتين سابقًا "ينتمي لنا وليفربول ناديه".

وفي الختام علق الفرعون على توقيعه على عقود التمديد، قائلا: «الأمر استغرق وقتًا طويلًا لكن كل شيء انتهى الآن وحان الوقت للتركيز على ما هو قادم»