وزيرة البيئة: نتطلع لتعاون مثمر مع الجانب البريطانى فيما يخص مبادرة الزراعة والتكيف

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، باللورد البريطانى جولد سيمث، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذى يعقد بالعاصمة البرتغالية لشبونة؛ لبحث عدد من الموضوعات البيئية المختلفة والاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأطراف 27 للتغيرات المناخية COP27 الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت فؤاد، ضرورة العمل خلال مؤتمر المناخ القادم على دفع المسار التفاضى إلى الأمام، مع البناء على النجاح الذي تحقق خلال مؤتمر جلاسكو، مشيرةً إلى التطلع للحصول على دعم البلدان فى المبادرات المختلفة.

وأوضحت أنه لابد من العمل على الاستفادة من نتائح مؤتمر جلاسكو ومؤتمر شرم الشيخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات والعمل على جمع كل النتائج والاستثمار فيها والاستفادة منها فى مؤتمر التنوع البيولوجى القادم COP15 الذى يعقد ديسمبر المقبل، بمونتريال، للمساهمة فى استكمال خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد 2020 التى ساهمت مصر فى إعدادها خلال مؤتمر التنوع البيولوجى COP14، والعمل على تقديم عملية شاملة لصون الموارد الطبيعية للعالم في ظل مناخ يتغير.

وأعربت فؤاد، عن تطلع مصر للحصول على دعم المملكة المتحدة فى المبادرة الخاصة بالزراعة التى سيتم إطلاقها فى مؤتمر المناخ القادم، موضحةً أنه سيتم مناقشة تأثيرات التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة على الزراعة فى اليوم المخصص للزراعة والتكيف الذى سيتم تنفيذه خلال مؤتمر المناخ القادم وسيتضمن هذا اليوم مناقشة الجزء الخاص بالغابات.

وأشارت إلى المبادرة التى أطلاقها رئيس الجمهورية عام 2018 لربط موضوعات التغيرات المناخية بالتنوع البيولوجى والتصحر، وإلى تخصيص يوماً للطبيعة والتنوع البيولوجى خلال مؤتمر المناخ القادم، لمناقشة الموضوعات الخاصة بتأثيرات التغيرات المناخية على التنوع البيولوجى.

ومن جهته، أكد اللورد البريطانى جولد سيمث على أهمية البناء على مؤتمر جلاسكو والعمل على تنفيذ الوعود والتعهدات، مشيراً إلى أهمية استكمال ما تم خلال مؤتمر جلاسكو فيما يخص الغابات حيث يعتبر إعلان الغابات من أهم مخرجات مؤتمر جلاسكو وهو بمثابة تعهد محوري لإنقاذ واستعادة الغابات.