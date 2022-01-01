وزير التعليم العالي يشيد بالمنظومة العلمية والبحثية بجامعة قناة السويس ضمن رؤية 2030

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في جامعة قناة السويس، وسيرها بخُطى ثابتة نحو تحقيق إستراتيجيتها التعليمية التي تتوافق مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير اليوم السبت، لعدد من المنشآت الطبية بجامعة قناة السويس، ووضع حجر الأساس لمستشفى طب وجراحة الأطفال، والعيادات الخارجية الجديدة، يرافقه الدكتور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة.

وتفقد الوزير ،خلال جولته ، مباني كليتي الألسن والحاسبات والمعلومات، ومركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، حيث قدم الدكتور مندور عرضًا تفصيليًّا حول المشروعات التي نفذتها الجامعة؛ بهدف الارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية التابعة لها، مشيرًا إلى أنه تم إحلال وتطوير وحدة العمليات الكبرى لتشمل 9 كبسولات على مساحة 1300 متر مربع بأحدث التقنيات العالمية، بتكلفة قدرها 160 مليون جنيه؛ وهو ما يُسهم في القضاء على قوائم الانتظار.

وقام الوزير بافتتاح عدد من المنشآت الطبية بالجامعة، منها جناح العمليات الكبرى (الكبسولات)، ووحدة التعقيم المركزي، والعناية المركزة، وقام بوضع حجر الأساس لمستشفى طب وجراحة الأطفال، والعيادات الخارجية الجديدة، كما اطمأن سيادته على تأهيل الأقسام الداخلية؛ استعدادًا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الوزير أهمية هذه المشروعات، خاصة وأنها تأتي بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، لافتًا إلى أنها تُسهم بشكل كبير في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات بجامعة قناة السويس؛ تمهيدًا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا للمبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلى تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين في منطقة سيناء والقناة.

ومن جانبه، قال رئيس جامعة قناة السويس إنه تم إحلال وتطوير وحدة التعقيم المركزي بأحدث التكنولوجيات العالمية، بتكلفة قدرها 20 مليون جنيه؛ لضمان جودة عالية من مستويات التعقيم لجميع المستلزمات الطبية؛ بهدف حماية جميع المرضى، فضلاً عن الانتهاء من توسعة وحدة العناية المركزة، وإمدادها بعدد 15 سرير عناية إضافي، بتكلفة قدرها 30 مليون جنيه.

وأوضح أنه يجري العمل حاليًا على إنشاء مبنى عيادات خارجية، وفقًا للمعايير العالمية، بتكلفة قدرها 193 مليون جنيه؛ بهدف تقديم خدمة طبية شاملة لمرضى إقليم القناة وسيناء المترددين على المستشفيات الجامعية، فضلاً عن تأهيل الأقسام الداخلية للمستشفى الجامعي بتكلفة مبدئية قدرها 265 مليون جنيه؛ تمهيدًا لانضمام المستشفيات الجامعية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.