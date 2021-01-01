الأردن وأذربيجان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الأردن وأذربيجان، اليوم السبت، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية والبرلمانية.



وذكرت وكالة أنباء الأردن (بترا)، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيسا مجلسي الأعيان الأردني فيصل الفايز، والنواب عبدالكريم الدغمي، في باكو عاصمة أذربيجان، مع رئيسة المجلس الوطني في أذربيجان صاحبة جافاروفا، وذلك على هامش مشاركتهما في مؤتمر باكو لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز.



وتناول اللقاء مختلف القضايا الراهنة في المنطقة، وخاصة ما يتعلق بالأزمة السورية والصراع العربي الإسرائيلي، والجهود المتعلقة بمحاربة الإرهاب.



وأشاد الفايز والدغمي بعمق العلاقات بين البلدين، مؤكدين حرص الأردن على زيادة التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويوحد الجهود في مختلف المحافل البرلمانية، حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأوضح رئيسا مجلسي الأعيان والنواب الأردني أن منطقة الشرق الأوسط تعيش أزمات وصراعات سياسية واضطرابات أمنية خطيرة، وهذه الصراعات رتبت على الأردن تحديات اقتصادية وامنية وكان الاكثر تأثرا بها.



وأكد الفايز أهمية دعم الدولي للأردن لتمكينه من الاستمرار بدوره المحوري كدولة راعية للسلام وتحارب الإرهاب والتطرف، وذلك من خلال زيادة الاستثمار وخاصة في مجالات النقل ومشاريع الطاقة المتجددة والسياحة وزيادة أعداد السائحين الأذربيجانيين للأردن.



وطالب الفايز والدغمي بإدراج القضية الفلسطينية كبند دائم على جدول أعمال الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز، مؤكدا ضرورة تكاتف جهود دول عدم الانحياز لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، مشيرين إلى أهمية النهوض بالعمل البرلماني والدبلوماسية البرلمانية لجهة خدمة قضايا دول عدم الانحياز لتمكينها من مواجهة التحديات التي تعترضها.



من جانبها، أشادت جافاروفا بالدور الكبير الذي يقوم به الأردن في خدمة اللاجئين السوريين وللجهود التي يبذلها الملك عبدالله الثاني عاهل البلاد لإنهاء صراعات المنطقة وعودة الأمن والاستقرار لها، ووقوف الأردن إلى جانب المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، مشيرة إلى ضرورة الوقوف لجانب الأردن ومساندته لتمكينه من مواصلة دوره الإنساني تجاه اللاجئين.



وقالت إنها تحرص على تعزيز التعاون البرلماني مع الأردن بهدف تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، والعمل سويا لمواجهة مختلف التحديات، وتعزيز التنسيق المشترك لدعم المشاريع والبرامج التي تسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلدين.



وأشارت إلى أن أذربيجان بصفتها رئيسة لحركة عدم الانحياز تقوم بدور كبير لجهة خدمة دول عدم الانحياز وستواصل دورها السياسي والبرلماني في الدفاع عن مصالح الحركة في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم.