سمير مرقص: الخطاب الديني من أولويات الحوار الوطني ويجب مراجعة كل الملفات

شدَّد سمير مرقص المفكر السياسي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على ضرورة وضع رؤية وتصور لمصر المستقبل ووضع ملامح عامة فيما يتعلق بالحلول والتنوع في الخبرات.

وقال خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة: "يجب ألا ننحرف عن مشروعية الدولة الحديثة في مصر".

وأضاف أن الخطاب الديني من أولويات الحوار الوطني، موضحًا أنه يجب إجراء مراجعات في كل الملفات.

وأشار إلى أن أهم شيء في الحوار الوطني أن يتم استخلاص للحوار وتتبلور في نقاط يوافق عليها الجميع سواء الكتلة المدنية أو المعارضة أو الفئات النوعية المختلفة.

وتابع: "لازم الفئات تبقى مطمئنة من مستخلصات الحوار وأيضا الدولة".

وأشار مرقص، إلى أن الجهات التنفيذية في صورتها العليا بالدولة معنية بالحوار الوطني وبخاصة أن التحولات الدولية متسارعة، موضحا أن هناك أساسيات في التقدم الاقتصادي يجب الالتزام بها.