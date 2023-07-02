ليفربول يتعاقد مع سوبوسلاي

أعلن نادي ليفربول، اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميًا مع اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي.

ليفربول نجح في إبرام الصفقة الثانية له في صيف 2023، بعدما ضم في وقت سابق، اللاعب الأرجنتيني ماك أليستر من صفوف برايتون.

وكشف ليفربول، عبر موقعه الرسمي، نجاحه في الحصول على خدمات سوبوسلاي، قادمًا من لايبزيج الألماني. ويرتدي سوبوسلاي، القميص رقم 8 مع ليفربول.

ويمتد عقد دومينيك سوبوسلاي مع ليفربول حتى يونيو 2028.

وكان ليفربول حسم صفقة دومينيك سوبوسلاي بعدما كسر قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع لايبزيج، ما يقدر بـ70 مليون يورو.