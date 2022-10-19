روسيا: مقتل 200 جندي أوكراني عقب إحباط محاولة هجوم مضاد لقوات كييف قرب باخموت

أعلنت قيادة مجموعة "الجنوب" في القوات الروسية عن مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير 5 دبابات و8 ناقلات جنود مدرعة، عقب إحباط هجوم مضاد لقوات كييف نفذته بالقرب من قرية (بيركوفكا) في منطقة (أرتيوموفسك- باخموت) بإقليم (دونيتسك).

ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن مصدر عسكرى أن قوات الإنزال الجوي الروسية تصدت للقوات المعادية في المنطقة الرمادية بمساعدة الطيران ومدفعية القوات الجنوبية الروسية، كما تمكنت من إسقاط أكثر من 10 طائرات بدون طيار من طراز "فالكيريا" و"ليليكا-100".

وأضاف أن كييف استخدمت في هجومها خلال اليوم أكثر من 300 عنصر مدعومين بـ6 دبابات و10 ناقلات جنود مدرعة من لواء المشاة 57 التابع للقوات الأوكرانية، مشيرًا إلى أن قوات كييف تراجعت تحت القصف، تاركة وراءها مقاتلين أوكرانيين مصابين وآليات مدمرة في ساحة المعركة.