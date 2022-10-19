أرسنال يجدد عقد مدافعه الصلب

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أفادت تقارير صحفية مساء السبت، بأن نادي أرسنال يوشك على تجديد عقد أحد الركائز الأساسية في قائمته.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن مدافع فريق آرسنال ويليام صليبا البالغ من العمر 22 عاما، سيوقع على عقد جديد مع الجانرز يمتد حتى صيف عام 2027.

وأضافت الصحيفة أن الجناح المهاجم الإنجليزي ريس نيلسون، سيوقع على عقد مماثل أيضا.

وبرز صليبا كمدافع حيوي خلال الموسم الماضي، لكن إصابته في الظهر خلال مارس، كانت سببا في تدهور مستوى الفريق وفقدانه الصدارة لصالح مانشستر سيتي.

من ناحية ثانية، ما يزال آرسنال يتفاوض مع وست هام يونايتد، بشأن كيفية دفع 105 ملايين جنيه إسترليني، للحصول على خدمات لاعب الوسط الدولي الإنجليزي ديكلان رايس.

ومن المتوقع أيضًا أن يكمل المدافع الهولندي يورين تيمبر انتقاله للفريق اللندني، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني من أياكس.