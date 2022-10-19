 إيقاف دونجا 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه - بوابة الشروق
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إيقاف دونجا 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه

محمود عيسى
نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 4:35 م | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 4:35 م

ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك، وصول إخطار رسمي من اتحاد الكرة بعقوبة لجنة الانضباط ضد لاعب وسط الفريق الأبيض نبيل عماد دونجا.

وكشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، اتخاذ لجنة الانضباط تطبيق عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه ضد دونجا بعد مشاهدة اللجنة واقعة احتفاله مع زميله أحمد مصطفى زيزو.

ومن المقرر أن يخطر اتحاد الكرة نادي الزمالك بعقوبة دونجا، فور اسئتناف العمل بالجبلاية يوم الثلاثاء المقبل عقب نهاية إجازة عيد الأضحى.

وكان دونجا قد احتفل مع زيزو والمثلوثي بشكل غير أخلاقي، بعد هدف سجله أحمد فتوح لاعب الأبيض ضد الاتحاد السكندري، قبل أن يتم إلغاؤه.


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