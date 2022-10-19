أعلنت سوريا، اليوم، التصدى لقصف صاروخى إسرائيلى فى محيط مدينة حمص، فيما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن حطام صاروخ سورى مضاد للطائرات سقط فى بلدة نائية دون أن يسفر عن إصابات.



وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بأن «وسائط دفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلى بالصواريخ استهدف بعض النقاط فى محيط مدينة حمص».



ونقلت الوكالة عن مصدر عسكرى سورى قوله إنه «نحو الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة من فجر يوم الأحد نفذ العدو الإسرائيلى عدوانا جويا من اتجاه شمال شرقى بيروت مستهدفا بعض النقاط فى محيط مدينة حمص». وأضاف المصدر أن «وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات».

بدوره، أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، مقتل وإصابة 9 أشخاص بينهم 5 من جنسيات غير سورية فى ضربتين جويتين إسرائيليتين على حمص وطرطوس.



وأفاد المرصد بأن إسرائيل «استهدفت مواقع ومستودعات للذخيرة تابعة لحزب الله اللبنانى فى قرية النجمة بريف حمص على أطراف حمص الشمالية الشرقية»، موضحا أن المستودع دمر بالكامل.



كما «استهدف الطيران الإسرائيلى قاعدة الدفاع الجوى (إس 200) فى بلدة القدموس بريف طرطوس بعدة صواريخ.



من جانبه، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى إن طائرات حربية إسرائيلية ضربت أهدافا منها بطارية للدفاع الجوى السورى أطلق منها صاروخ مضاد للطائرات باتجاه إسرائيل فى وقت سابق.



وقال جيش الاحتلال عبر حسابه باللغة الإنجليزية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن «صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا باتجاه إسرائيل»، مضيفا «الصاروخ يبدو أنه انفجر فى السماء فوق إسرائيل».

وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلى أن دوى انفجار فى الجو سمع فى أنحاء إسرائيل وبعدها سقط حطام الصاروخ السورى فى بلدة رهط التى تبعد 180 كيلومترا جنوب خط الهدنة الذى يفصل البلدين. ولم تتحدث الشرطة عن وقوع إصابات.