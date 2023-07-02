كشفت تقارير صحفية عن وجود اهتمام من جانب أندية الدوري السعودي، بالتعاقد مع الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة كوريري ديلو سبورت، فإن حارس بارما الحالي ويوفنتوس السابق تلقى عرضًا بالفعل من أحد الأندية السعودية، على أن يقرر مستقبله خلال الأيام المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن العرض الذي وصل إلى الحارس البالغ من العمر 45 عامًا، يتضمن التوقيع معه لمدة عامين، مقابل 15 مليون يورو في الموسم الواحد.

ومن المقرر أن يحسم بوفون موقفه أما بإعلان اعتزاله، أو البقاء مع بارما، وأخيرًا قبول العرض السعودي.

ويلعب بوفون في صفوف بارما الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، منذ صيف عام 2021. وخاض الحارس المخضرم 19 مباراة في جميع المسابقات بالموسم الماضي.