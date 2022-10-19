منع رئيس حزب ألماني من زيارة مواطن ألماني-إيراني محكوم عليه بالإعدام في طهران

قال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا فريدريش ميرتس، اليوم السبت، إنه تم منعه من زيارة المواطن الألماني الإيراني جمشيد شارماهد الذي حُكم عليه بالإعدام.

وقال ميرتس في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" للتواصل: "بعد عدة أشهر من التحضير، تم رفض طلبي لدخول إيران، النظام يحرمني من رؤية أوضاع سجن المواطن الألماني جمشيد شارماهد".

وتابع ميرتس بالقول إن "هذا يظهر مرة أخرى أن العملية لا علاقة لها بدولة دستورية، وسأستمر في لفت الانتباه إلى مصيره والمطالبة بالإفراج عنه".

وأيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام المثير للجدل ضد الصحفي في نهاية أبريل الماضي.