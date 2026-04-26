السعودية تستنكر إطلاق النار الذي استهدف حفلا حضره ترامب

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن استنكارها لإطلاق النار الذي استهدف حفلًا حضره رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، عبّرت المملكة عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدةً رفضها لكل أشكال العنف.

وأعلنت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية إلقاء القبض على مسلح فتح النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بفندق هيلتون، في حادثة وقعت أثناء تواجد الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.

وقال المسلّح للمحققين إنه كان يستهدف مسئولين في إدارة ترامب.

من جانبه، نشر الرئيس الأمريكي صورة للمشتبه به بارتكاب الحادث على حسابه الشخصي بموقع «تروث سوشيال».

وفور وقوع الحادث، عقد ترامب مؤتمرًا صحفيًا أثنى فيه على أفراد طاقم حراسته الأمنية لاستجابتهم الفورية رغم تأكيده على عدم وجود معلومات مسبقة تشير عما كان على وشك الحدوث.

وأطلق المسلح النار على أحد رجال الأمن الذين تحدث إليهم دونالد ترامب لاحقًا، مؤكدًا أنه «في حالة جيدة». كما نشر الرئيس لقطات من كاميرات الأمن في الفندق، توثّق لحظة محاولة المسلّح «اختراق» الأمن في منطقة الاستقبال.

وعندما سُئل عن سبب استهدافه، أجاب ترامب بأن ذلك قد يكون بسبب أنه شخص «ذو تأثير كبير»، وقارن نفسه بأبراهام لينكولن قائلًا: «لقد درستُ الاغتيالات، ويجب أن أقول لكم إنّ أكثر الأشخاص نفوذًا، أولئك الذين يملكون أكبر قدر من التأثير».

وأضاف: «أعني، إذا نظرتم إلى الأشخاص الذين مرّوا بتجربة مماثلة، سترون أين وجدوهم. لكنّ أولئك الذين لهم التأثير الأكبر، والذين يتركون أكبر أثر، هم الذين يستهدفونهم»، بحسب تعبير ترامب.