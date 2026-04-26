 ميرتس يدين محاولة الاعتداء على ترامب خلال حفل مراسلي البيت الأبيض
الأحد 26 أبريل 2026 3:25 م القاهرة
ميرتس يدين محاولة الاعتداء على ترامب خلال حفل مراسلي البيت الأبيض

برلين - (د ب أ)
نشر في: الأحد 26 أبريل 2026 - 2:36 م | آخر تحديث: الأحد 26 أبريل 2026 - 2:36 م

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن صدمته إزاء واقعة إطلاق النار التي حدثت خلال حفل عشاء رسمي في واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب ميرتس على منصة إكس اليوم الأحد: "لا مكان للعنف في الأنظمة الديمقراطية. نحن نقرر بالأغلبية، وليس بالسلاح". وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: "أدين محاولة الاعتداء في واشنطن، وأنا مسرور لأن الرئيس ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، وجميع الحاضرين في أمان".

وكان رجل اقتحم حاجزاً أمنياً خلال حفل عشاء لمراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي وأعضاء آخرين في الحكومة بأحد فنادق العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك قبل أن تتمكن قوات الأمن من السيطرة عليه.

وسُمع دوي إطلاق نار، فيما سارع الحرس الخاص بترامب بنقله إلى مكان آمن.


