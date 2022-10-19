مقتل شخص إثر إصابته بطلق ناري في إدفو

شهدت قرية كلح المفالسة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مصرع شخص إثر إصابته بطلق ناري.



وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقله إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بمصرع شخص إثر إصابته بطلق ناري في ظروف غامضة، بقرية قرية كلح المفالسة التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة، واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.



وبانتقال الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تبين أن المتوفى يدعى "عربي.أ- 55 سنة"، توفى بعد إصابته بطلق ناري مباشرة، وتم إيداع جثمانه بمشرحة إدفو العمومية لاتخاذ اللازم.



ويباشر رجال مباحث مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان جهودهم لفك لغز مصرع شخص، والوصول إلى المتهم الرئيسي في الواقعة واتخاذ اللازم.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.