أفادت شبكة "آيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس جو بايدن سيجري معها، يوم الجمعة، أول مقابلة تليفزيونية منذ المناظرة الرئاسية الأسبوع الماضي أمام الرئيس السابق دونالد ترامب. وأثار الأداء الضعيف للرئيس الأمريكي في المناظرة دعوات من الساسة لانسحابه من السباق.

وتعرض بايدن لانتقادات بسبب أداءه غير المتكافئ في المناظرة. وأصبح النائب لويد دوجيت أول ديمقراطي بمجلس النواب يدعو بايدن للانسحاب من ترشحه بالسباق، اليوم الثلاثاء.

وبالرغم من بعض الدعوات له لانسحابه، واصل معظم الديمقراطيين دعم بايدن مرشحاً للرئاسة. واعتبر دوجيت، في بيان، أن أداء بايدن خلال المناظرة "لم يكن فعّالاً في الدفاع عن إنجازاته"، مشدداً على ضرورة أن يتخذ الرئيس الأمريكي "القرار المؤلم والصعب بالانسحاب"، بحسب ما نقلته قناة "الشرق" السعودية.

وأضاف النائب الديمقراطي أن "قراري بالإعلان عن هذه التحفظات القوية لا يتم باستخفاف، ولا يقلل بأي شكل من الأشكال من احترامي لكل ما حققه الرئيس جو بايدن".

وأشار إلى أن "التزام بايدن الأول، على عكس ترمب، كان دائماً تجاه بلدنا وليس لنفسه"، معرباً عن أمله بأن "يتخذ القرار المؤلم والصعب بالانسحاب، كما أدعوه بكل احترام إلى القيام بذلك".