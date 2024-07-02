 الجارحي: بيريرا مظلوم.. ولم يتم إبلاغي بالرحيل عن لجنة الحكام - بوابة الشروق
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الجارحي: بيريرا مظلوم.. ولم يتم إبلاغي بالرحيل عن لجنة الحكام

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 9:05 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 9:05 ص

أكد أحمد الجارحي، عضو لجنة الحكام، أنه لم يتم إبلاغه برحيله عن لجنة الحكام بشكل رسمي حتى الآن، مشيرا إلى أن البرتغالي فيتور بيريرا مظلوم.

قال أحمد الجارحي عبر برنامج «رقم 10» على القناة «الأولى»:" لم أبلغ برحيلي عن لجنة الحكام بشكل رسمي حتى الآن".

أضاف:" فيتور بيريرا مظلوم ومن ينتقده لا يرى العمل الذي يقوم به داخل لجنة الحكام".

تابع:" أديت مهمتي كمسؤول عن تعيين الحكام في دوري القسم الثالث وقدمنا اقتراحات خاصة بالدوري الممتاز، ولكن إذا كان مجلس إدارة اتحاد الكرة يرى أمرا أخر فلنرحل".

أشار:" الكراسي لا تدوم وكل بداية لها نهاية والأشخاص غير مهمة، فالأهم تطبيق أفكار التطوير".

أتم:" لجنة الحكام بقيادة فيتور بيريرا نجحت بشكل كامل في إدارة دوري القسم الثاني والثالث ومجلس اتحاد الكرة يعلم ذلك جيدا".


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