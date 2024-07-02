عضو بمجلس الاحتياط الأمريكي يدعو للاستعداد لخفض الفائدة

قال أوستن جولسبي رئيس بنك احتياط شيكاغو وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، إنه يتعين على أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط، الاستعداد لخفض أسعار الفائدة إذا استمر تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة نحو مستوى 2% المستهدف.

وأضاف جولسبي في تصريحات لتلفزيون بلومبرج، اليوم الثلاثاء، " أشعر بأننا على الطريق نحو 2 %كمعدل للتضخم، وإذا أبقيت على أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الذي يتراجع فيه التضخم، فهذا يعني أنك تشدد السياسة النقدية، ويجب أن يتم ذلك بقرار وليس بحكم الأمر الواقع".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريحات جولسبي جاءت بعد صدور بيانات رسمية في الأسبوع الماضي، تشير إلى تراجع وتيرة ارتفاع التضخم الأساسي خلال مايو الماضي إلى أقل مستوياتها منذ ستة شهور.

يذكر أن مجلس الاحتياط يبقي على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها خلال أكثر من عقدين منذ يوليو من العام الماضي. ويشير مسؤولو السياسة النقدية مؤخرا إلى ضرورة ظهور أدلة أقوى على تراجع معدل التضخم نحو مستوى 2% المستهدف قبل بدء خفض التضخم.

من ناحيته، قال جولسبي وهو عضو لا يمتلك صوتا في مجلس الاحتياط الاتحادي إن أسعار الفائدة الحالية كانت موجودة عندما كان التضخم أكثر من، 4%، والآن التضخم تراجع إلى نحو 5ر2% "فإذا أبقيت على الفائدة المرتفعة في الوقت الذي تراجع فيه التضخم، فأنت تشدد السياسة النقدية. والسبب أنك ستريد تشديد السياسة النقدية إذا اعتقدت أنك لست على الطريق نحو معدل تضخم قدره 2%".