خرق الطيران الحربي الإسرائيلي، قرابة العاشرة و35 دقيقة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، جدار الصوت وعلى دفعتين في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو منخفض، محدثا دويا قويا.

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح الثلاثاء، خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت في صيدا وجزين والشوف ومرجعيون.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.

إلا أن حدة التوترات تصاعدت مؤخرا إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.

وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.