بن جفير: أهم أهدافي تغيير ظروف سجن الفلسطينيين للأسوأ

قال وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد إطلاق سراح أسرى فلسطينيين صباح أمس، إن أهم أهدافه هو تغيير ظروف سجن الفلسطينيين للأسوأ.

وأوضح "منذ توليت منصبي كان من أسمى أهدافي تشديد أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون وتقليص حقوقهم إلى الحد الأدنى"، وفقا لتصريحات نقلتها شبكة "الجزيرة".

وأضاف "الشاباك بقيادة رونين بار تصدى لمحاولتي قيادة هذا الإصلاح المهم في السجون".

وتابع "رئيس الشاباك أقنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن تفاقم أوضاع الفلسطينيين في السجون سيؤدي إلى تصعيد وانفجار واحتراق الشرق الأوسط".

وقال إنه بعد اندلاع الحرب أخيرا من تنفيذ الإصلاح الذي طال انتظاره بتشديد ظروف الفلسطينيين في السجون، على حد تعبيره.

وأضاف "اقترحت حلا أبسط وهو سن عقوبة الإعدام ما من شأنه أن يحل مشكلة الاكتظاظ بالسجون".